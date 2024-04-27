Побеспокоившего моржа туриста оштрафовали на Шпицбергене

Побеспокоившего моржа туриста оштрафовали в норвежском Шпицбергене
Туриста оштрафовали на 1,1 тысячу долларов в норвежском Шпицбергене. Мужчина побеспокоил моржа, пишет VG.
По информации газеты, турист приблизился к животному, чтобы его сфотографировать. В результате его оштрафовали. Опротестовывать штраф он не стал.
Издание поясняет, что мужчина нарушил закон об охране окружающей среды Шпицбергена. В частности, перемещения на архипелаге не должны вызывать излишнего беспокойства у его обитателей.
Ранее стало известно, что мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас.