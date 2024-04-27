Побеспокоившего моржа туриста оштрафовали на Шпицбергене

Туриста оштрафовали на 1,1 тысячу долларов в норвежском Шпицбергене. Мужчина побеспокоил моржа, пишет VG.

По информации газеты, турист приблизился к животному, чтобы его сфотографировать. В результате его оштрафовали. Опротестовывать штраф он не стал.

Издание поясняет, что мужчина нарушил закон об охране окружающей среды Шпицбергена. В частности, перемещения на архипелаге не должны вызывать излишнего беспокойства у его обитателей.

Ранее стало известно, что мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас.