Ребенка сняли с рейса в Дубай из-за одной буквы в графе «Место рождения»

Туристы – мать и сын – не смогли улететь на отдых в ОАЭ из Екатеринбурга из-за опечатки в загранпаспорте ребенка, сообщает издание e1.ru.

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Мама с 10-летним сыном собирались лететь в Дубай в отпуск. Но на паспортном контроле в аэропорту Кольцово сотрудник обнаружил нехватку одной буквы в графе «Место рождения» в паспорте ребенка: там было написано «Свердловсая обл.», без буквы «к».

Документ у мальчика изъяли, в результате мать и сын не смогли улететь к месту отдыха. Туристка уже обратилась к турагенту, у которого приобретала тур.

«Попробуем оперативно переоформить паспорт сына. Но даже если получится быстро сделать его, авиабилеты придется заказывать и оплачивать заново», – говорит она.

Женщина рассказала, что когда получала документы – свой и сына, – проверила все личные данные, кроме места рождения.

Сотрудники Пограничной службы аэропорта сообщили туристке, что опечатки, из-за которых паспорт считается недействительным, встречаются в их практике довольно часто.

«В этот день наш случай был уже вторым, хотя время было всего 6 часов утра».

Ранее TourDom.ru писал, что загранпаспорт может считаться недействительным из-за ошибки в написании персональных сведений. В частности, у одного из туристов было указано название области в родительном падеже в графе «Место рождения» – «Свердловской обл.». По мнению юриста, это опечатка, такой паспорт пограничники могут изъять. Поэтому лучше заранее обратиться за консультацией в отделение Погранслужбы конкретного аэропорта.

В то же время указание в графе «Место рождения» разных вариантов переименованных населенных пунктов ошибкой не считается. Например, у человека, родившегося в Свердловске, может быть указан город Екатеринбург, и наоборот.

Усиленный паспортный контроль связан с вступлением в силу 11 декабря 2023 года поправок в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В них указаны конкретные признаки непригодности загранпаспортов. С декабря случаи изъятия документов на границе участились.

Погрануправления ФСБ в регионах разослали в туристические ассоциации письма с просьбой внимательно проверять личные данные в загранпаспортах туристов.