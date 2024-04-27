Россияне в шесть раз чаще стали бронировать отели в Таиланде

Популярность Таиланда у российских туристов в 2024 году возросла. Об этом рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе "Яндекс. Путешествий".

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В начале весны сервис зафиксировал повышение спроса на отели на лето в Таиланде - их стали бронировать в шесть раз чаще сравнительно с бронированиями в этот период в прошлом году.

В сервисе напомнили, что 1 мая россиянам увеличат срок пребывания в Таиланде без туристической визы до 60 дней на летний период, поэтому отдых может быть продолжительным. Среди лучших мест для отдыха в Таиланде россиянам предложили Пхукет, Паттайю, Самуи, Пханган и Ко-Тао и провинцию Краби.

Пхукет назвали самым популярным тайским направлением у российских туристов - здесь чистая природа гармонично сочетается с развитой туристической инфраструктурой.

"Внесите в культурную программу посещение Большого Будды и храма Ват Чалонг, где хранится кость Будды. А самый популярный пляж Таиланда тоже находится на Пхукете, это – Банг Тао. На восьми километровой береговой линии, покрытой белоснежным песком, вы найдете серфинг-станции, виллы, пляжные клубы и рестораны на любой вкус", - рассказали в пресс-службе сервиса.

Перелет из Москвы до Пхукета будет стоить от 32 000 рублей в одну сторону, а остановиться в трехзвездочной гостинице на Пхукете получится по цене от 1 800 рублей за ночь в двухместном номере.

Паттайю, отметили в "Яндекс. Путешествиях", выбирают любители пляжного отдыха и шумной ночной жизни, а на Самуи можно совместить семейный отдых с просмотром достопримечательностей и знакомством с живой природой. Пханган, напомнили в сервисе, считают тайским аналогом Казантипа и Ибицы, а в Краби стоит отправиться любителям активного и даже экстремального отдыха - дайверы здесь ныряют к затопленным кораблям.

Накануне стало известно, что каждый третий россиянин пользуется общественным транспортом в путешествиях по стране.