Авиакомпания S7 выплатила компенсацию пассажирам за овербукинг

Авиакомпания S7 Airlines в очередной раз привлечена к административной ответственности и оштрафована за овербукинг, сообщила сегодня, 27 апреля, пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Такое решение принято после рассмотрения обстоятельств январского инцидента в аэропорту Новосибирска, где пять пассажиров не смогли попасть на рейс в московский Домодедово. Причина уже традиционна – в самолете все места были заняты.

«По инициативе прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно"), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.», – говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство направило гендиректору АО «Авиакомпания «Сибирь» представление об устранении нарушений.

«Пассажиры были доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация», – сообщает прокуратура, не указывая конкретной суммы выплаты.

При этом ранее, в официальных сообщениях о наказаниях перевозчикам за овербукинг, надзорное ведомство не сообщало, что оставшиеся в аэропорту люди получали какие-либо деньги за понесенные неудобства.

Впрочем, это неудивительно. Заплатить пассажирам или нет, полностью зависит от доброй воли авиакомпании. В России до сих пор не принят закон об обязательной компенсации и ее размере в случае, когда на рейс продано больше билетов, чем имеется мест в самолете.

В ЕС на этот счет действует жесткий регламент, по которому авиакомпания выплачивает от 250 до 600 евро в зависимости от длительности рейса, на который не попал пассажир.