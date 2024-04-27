Россиянка описала шашлыки в Италии фразой «в следующий раз сделаю сама»

Живущая в Европе российская тревел-блогерша сходила с итальянцами на шашлыки и рассказала об интересных особенностях, которые она заметила. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

«В следующий раз я точно возьму инициативу в свои руки и сделаю шашлык сама. Начнем с того, что к мясу здесь подходят гораздо проще: никаких предварительных маринадов, никаких особых специй», — удивилась автор публикации, добавив, что итальянцы перед отправкой мяса на гриль лишь обильно посыпают его перцем.

По ее словам, выбор мяса для шашлыка в Италии и России тоже отличается. Обычно европейцы используют не только ребрышки, свинину, говядину, баранину, но и сосиски и котлеты для гамбургеров.

«Последние два у меня никак не ассоциируются с шашлыками, поэтому я это обычно не ем, а вот знакомые итальянцы уплетают вовсю», — призналась россиянка.

Еще одна особенность, на которую обратила внимание блогерша, — в Италии шашлыки нельзя жарить где захочется. Для этого надо ехать в специальные места, где уже есть мангал, стулья и беседки. За все это нужно дополнительно платить, заметила путешественница.

Кроме того, итальянцев удивило, что россиянка взяла с собой на шашлыки кетчуп.

«Муж говорил: "Ты одна его есть будешь" — но в итоге попробовали и заценили все его итальянские друзья», — порадовалась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша восхитила итальянцев, приготовив им салат из морепродуктов на католическую Пасху. Она рассказала, что сначала иностранцы опасались его есть, а потом все попросили добавку.