Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла странные привычки местных

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла, какие привычки местных жителей показались ей странными. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор обратила внимание, что узбекистанцы ходят в плотной одежде даже при 40-градусной жаре.

«Пожилой узбек объяснил, что плотный ватный халат работает как термос, — написала она. — Он не дает телу нагреваться на жаре, и получается, что под халатом всегда постоянная температура».

По словам блогерши, в азиатской стране также существует настоящий культ хлеба. Тандыры там стоят на площадях и перекрестках, а лепешки и другую выпечку продают повсеместно.

«Отказаться от предложенного хлеба — значит очень сильно оскорбить того, кто тебе его предлагает», — добавила россиянка.

Еще туристку удивило, что жители Узбекистана привыкли есть на полу за низким столом. Плов, который считается утренним блюдом, там принято есть руками. Кроме того, в стране любят приглашать туристов в дома.

«Ради гостя тут готовы пойти на неудобства, предложить самое лучшее, пустить туда, куда обычно нельзя», — заключила автор.

Другая тревел-блогерша предостерегла от нескольких ошибок во время путешествия в Узбекистан. Например, она посоветовала заранее покупать билеты на поезда, потому что выгодные места там разбирают быстро.