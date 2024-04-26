Жители Венеции выступили против курортного сбора, передает The Guardian. Так, местные жители анонсировали акции протеста в случае введения курортного сбора.

По их словам, власти города превращают Венеция в тематический парк. Сама мера планировалась для защиты объекта всемирного наследия ЮНЕСКО от последствий чрезмерного туризма.

Ранее депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что курортный сбор в Санкт-Петербурге в размере 100 рублей будет направлен на туристическую инфраструктуру культурной столицы, никого подобная минимальная плата не отпугнет.