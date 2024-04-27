Туроператоры вновь предлагают туры на Кипр на стыковочных рейсах

Туроператоры открыли продажи туров на Кипр с вылетом из Москвы на рейсах с пересадками. Относительно удобная стыковка – у кувейтского перевозчика Jazeera Airways, где несколько туроператоров взяли блоки мест, а также у армянской авиакомпании FlyOne Armenia.

Туры с вылетом из Москвы в Ларнаку на рейсах Jazeera Airways от туроператоров «Русский Экспресс» и Fun & Sun можно бронировать на даты с 3 июля по 9 октября – именно на этот период компании держат блоки.

Самолеты перевозчика будут вылетать из Домодедово по средам и воскресеньям. Норма бесплатного провоза багажа на этих рейсах – 20 кг, с собой можно взять 7 кг ручной клади.

Согласно расписанию общее время в полете из Москвы в Ларнаку – 12,5 часа, включая 4-часовую стыковку в Эль-Кувейте. Туристам нужно учесть, что перелет ночной, прибытие на курорт ожидается днем. Обратная дорога займет на 2 часа меньше за счет более короткой пересадки.

Стоимость туров начинается от 215 тыс. руб. на двоих при размещении в 3* отеле.

В туроператорах считают, что туры с этим перелетом будут пользоваться хорошим спросом.

«Плюс легкое открытие визы, а со стыковками наши туристы уже привыкли летать», – отметили, в частности, в «Русском Экспрессе».

Другой вариант перелета из Москвы на Кипр – регулярными рейсами FlyOne Armenia – уже предлагает в составе турпакета туроператор Space Travel. По пути в Ларнаку стыковка в Ереване отнимет у пассажиров всего полтора часа, так что дорога до курорта займет 7 часов. Полет по маршруту Ларнака – Внуково продлится на час дольше. Таким образом, перелет короче, чем на Jazeera Airways, но и туры стоят дороже. Например, недельный турпакет на июль с проживанием в 3* отеле можно забронировать как минимум за 280 тыс. руб. на двоих.

Туры на Кипр с перелетом на регулярных рейсах «Аэрофлота» и Emirates в комбинации с рейсами Cyprus Airways, вылетающими из Дубая, есть в продаже на сайте Библио-Глобуса.

В летнем сезоне – 2023 блоки на рейсах Jazeera Airways из Москвы в Ларнаку брали сразу несколько туроператоров, однако в дальнейшем ряд компаний от них отказались. По мнению некоторых специалистов, причиной мог стать низкий спрос на туры из-за перелета со стыковкой.