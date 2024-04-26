Туристам рассказали о возможности отдыха с собачкой в Турции

Некоторые туристы даже на отдыхе за границей не хотят расставаться со своими домашними питомцами. Поэтому все больше отелей на самых популярных направлениях, включая Турцию, начинают работать по системе Friendly dogs, но есть нюансы.

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Представители турбизнеса в нашей группе «Источники ТурДома» обсудили возможность взять с собой на турецкие курорты, в частности в Кемер, собачек. Как отмечают турагенты, клиенты обычно интересуются, во-первых, можно ли песику находиться на пляже и не возникнет ли проблем, если он захочет принять водные процедуры в море.

«В Кемере нет специальных Friendly dog beaches, где ваша собачка сможет поплавать. В этом случае придется ехать за Текирову, на дикий пляж Çıralı Beach. Если турист хочет, чтобы питомец просто спокойно посидел под зонтиком и подышал морским воздухом, то надо искать тогда Friendly dogs hotels с пляжами, они есть в Кемере. И до бронирования необходимо уточнить в отеле, пустят ли на пляж с собакой», — советует наша подписчица Вера.

Хотя, по словам турагента, все относительно. Так, в районе Сиде она лично наблюдала множество четвероногих, которые плавали и носились по пляжу, и никому до этого не было дела.

«Еще от сезона зависит. В пик сезона сложнее, в низкий могут закрыть на это глаза», – отмечает она.

По данным специализированного сайта petsallowedhotel.com, в Кемере достаточно много отелей, где туристам разрешено поселиться в номер с собакой. Среди них более дружелюбно к таким постояльцам относятся в Limak Limra Hotel & Resort Kemer, Marti Myra Hotel, Naturella Apart Hotel, Crystal De Luxe Resort & Spa, а также в гостиничном комплексе только для взрослых Robinson Camyuva.

«Заявки на размещение с животными не массовые, но такие запросы приходят постоянно. Причем как от россиян, живущих в Турции, так и от тех, кто летит туда из России. Доплата за размещение собаки в основном зависит от ее размера, и минимальная сумма стартует от 10 евро за ночь», – рассказали журналисту TourDom.ru в пресс-службе туроператора «Интурист».

Отели Friendly dogs обычно оборудованы специальными местами для прогулок, предоставляют миски, лежаки и даже игрушки.

При этом туристам с собакой стоит готовиться к не доброжелательному отношению со стороны других отдыхающих, свидетельствует опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Видеть на пляже, и не обязательно в Турции, чужого пса категорически не желает большинство комментаторов. Среди них даже те, кто сам путешествует с питомцем.

«Постоянно летаю с маленьким чихуашкой. Где он только не был! Но даже как владелец данной прелести считаю, что для животных должны быть отдельные пляжные зоны. Слюни и шерсть чужих хвостатых не очень приятны. Специализированный пляж нашли только на Майорке, а так приходилось искать места без людей», – написала наша подписчица Джени.

При этом брали с собой в путешествие своих любимцев только 5% респондентов, а еще 3% собираются это сделать.

«Мы 3 раза летали в Таиланд с мопсом из Питера, ездили в Сочи, Москву и Карелию. Сейчас новое путешествие планируем в Анапу или Калининград. Но и без него тоже отдыхаем, если поездка короткая или логистика сложная», – поделилась опытом Мария.

Основной причиной, по которой питомца оставляют дома, на передержке, называют проблемы с перевозкой (43%) и отсутствие достоверной информации об отелях Friendly dogs — такой вариант выбрали 12% опрошенных.

Ранее TourDom.ru рассказывал, что авиакомпания «Аэрофлот» сделала постоянной услугу перевозки небольших питомцев в салоне самолета на соседнем от хозяина пассажирском кресле.