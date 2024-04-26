В «ИрАэро» объяснили прекращение рейсов на Филиппины и во Вьетнам

«ИрАэро» не будет продлевать на летний сезон полетную программу из Иркутска в Манилу (Филиппины). Сообщение об этом размещено в тг-канале авиаперевозчика.

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Как уточняется в дополнительных комментариях авиакомпании к посту, летом не планируются и рейсы в Нячанг (Вьетнам). При этом сохранятся перелеты во вьетнамскую столицу Ханой.

Программы из Иркутска в Манилу и Нячанг заявлялись с 24 февраля и 6 марта соответственно на самолетах «Суперджет-100» с технической посадкой в китайском аэропорту Шицзячжуан. Замгендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов еще в январе подчеркивал, что рейсы пока планируются до конца мая, а их дальнейшая перспектива зависит от того, как будут загружаться лайнеры. В беседе с корреспондентом TourDom.ru 26 апреля он пояснил, что заполняемость самолетов в Манилу сильно колеблется от рейса к рейсу. Основная причина решения не продлевать полеты на лето – наступающий на Филиппинах сезон дождей. Летом там часты тропические ливни и грозы, погода для отдыха не самая благоприятная.

«Решение о возобновлении рейсов на Филиппины и выбор аэропорта, в который они будут выполняться осенью, сейчас в стадии проработки», – сообщил топ-менеджер «ИрАэро».

По некоторой информации, рассматривается вариант перелетов в аэропорт Катиклан, расположенный неподалеку от популярного у туристов для пляжного отдыха острова Боракай. Это целесообразнее, чем отправлять самолеты в Манилу, откуда до курортов надо еще добираться внутренними авиалиниями. Как считают специалисты в области авиации, на решение «ИрАэро» отказаться в летний сезон от рейсов на Филиппины могла повлиять и конкуренция с китайскими авиакомпаниями. Они используют более емкие лайнеры на 150–200 кресел, в то время как российский перевозчик – 103-местные «Суперджеты-100» с более высокой себестоимостью кресла. В низкий летний сезон ради загрузки самолетов авиакомпании из Китая могут позволить себе дать спецпредложения, конкурировать с ними на филиппинском направлении будет непросто.

Что касается Нячанга, то, по словам Сергея Крупнова, рейсы туда из Иркутска летают с полной загрузкой. Решение не продлевать программу у некоторых представителей турбизнеса вызывает недоумение, ведь лето на этом вьетнамском курорте считается высоким туристическим сезоном. Одна из версий – перевозчик стремится обеспечить максимальную заполняемость самолетам в Ханой. В отсутствие альтернативы туристам из восточной части России придется летать в столицу Вьетнама и использовать ее аэропорт как хаб. Оттуда есть рейсы на многие курорты – в тот же Нячанг, на Фукуок, в Дананг. Из Ханоя можно также отправиться иностранными авиакомпаниями и на Бали (Индонезия), и на Филиппины.

Представитель «ИрАэро» добавил, что рассматривается замена аэропорта для технической посадки в Китае, а с осени планируется вновь поставить рейсы из Иркутска в Нячанг, кроме того, добавятся рейсы на Фукуок.

Ранее мы писали, что туристы ждут от авиакомпаний расширения перевозки во Вьетнам. Из Москвы, например, пока есть только перелеты «Аэрофлота» в Хошимин.