Инфекционист рассказал, как избежать заражения малярией в Африке

Врач-инфекционист Владимир Капацына рассказал, как избежать заражения малярией во время путешествия по африканским странам.

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Что касается географии опасных мест, то все, что ниже пустыни Сахара, попадает в опасную в плане инфекций зону.

— Центральная Африка, особенно Танзания, Занзибар, Гвинея, Конго, ЦАР – оттуда можно ожидать неприятных сюрпризов, — отметил эксперт в комментарии газете «Петерубургский дневник».

Инфекционист отметил, что прививки от малярии нет, так как малярийные плазмодии очень быстро меняются и у самой малярии много разновидностей. При этом заразиться можно и на пляже, и на прогулке, и просто в отеле, если плохо закрыть противомоскитную сетку и не взять с собой репелленты.

Врач подчеркнул, что туроператоры должны предупреждать путешественников о возможных опасностях, в том числе инфекциях, а в аэропортах нужно вешать плакаты о мерах профилактики малярии.

При первом повышении температуры во время поездки нужно обратиться к врачу, чтобы сдать анализ крови и при необходимости оперативно начать лечение.

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