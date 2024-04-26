В Паттайе для туристов закупили туалеты на колесах

В туристических зонах Паттайи вчера появились три новых спецавтомобиля – туалеты на колесах. Город закупил шесть таких машин, чтобы решить проблему с общедоступными санузлами в наиболее оживленных районах, сообщило издание The Pattaya News.

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Первые Toilet Bas было решено поставить на Волкин-стрит и Центральном пляже, где общественные туалеты были только в увеселительных заведениях. Власти ожидают, что с поступлением второй партии в мае они решат вопрос с доступностью мест общего пользования на пляже Джомтьен и других зонах отдыха.

Город уже имел до этого в своем распоряжении три подобных автомобиля, но из-за громоздкости и неудобной конструкции использовал их лишь на массовых мероприятиях – фестивалях и концертах. Новые модели компакты, часть из них оснащена гидроподъемниками и модулями для людей с ограниченными возможностями.

Издание не упоминает, будет ли пользование этими удобствами бесплатным, или планируется установить небольшой тариф. В соцсетях туристы многократно призывали обратить внимание на отсутствие общедоступных туалетов на пляжах. Они также не возражали против платы за их использование.

Ранее «ТурДом» писал, что в рамках реконструкции инфраструктуры Центрального пляжа там установили несколько открытых общественных душевых. При этом чиновники обещали позаботиться о создании комфортных условий для отдыхающих и на Джомтьене.