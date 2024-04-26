Авиакомпаниям предложили реанимировать туристов на борту при помощи сложной техники

Российские авиакомпании могут обязать возить с собой специальные устройства для сердечно-легочной реанимации. Включить их в аптечки самолетов предлагает Минздрав России. Сами перевозчики против таких нововведений. Свою позицию они объясняют несколькими аргументами.

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Во-первых, пользоваться этой медицинской техникой должны медики, а не бортпроводники. Кабинный экипаж обучен мануальной реанимации, а вот с выставлением параметров на аппаратуре есть риск ошибиться. Правда, на этот довод в министерстве говорят, что оказывать обычную первую помощь во время посадки невозможно, а вот при помощи прибора – вполне.

Во-вторых, хоть аппарат и включен в состав аптечки, но на самом деле он достаточно громоздкий. Не на каждом воздушном судне с легкостью можно найти место для новой техники, которую предлагают брать на рейс. Да еще и так, чтобы его можно было максимально быстро применить. Свою позицию Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта высказала. Услышит ли ее министерство, станет известно чуть позже.

Есть и другой довод, который вроде бы громко не заявляется – например, для оснащения всех бортов «Аэрофлота» уйдет примерно миллиард рублей. Если чиновники не передумают, то уже к 1 сентября авиакомпаниям придется раскошелиться.

«Аппаратура серьезная, не каждый медик сможет воспользоваться правильно, а тут стюардессы. Да еще в таких экстремальных условиях при экстренной посадке, например», – поддерживают авиаперевозчиков подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Лишь бы придумать. Ну тогда еще обяжите, чтобы медик летал в каждом самолете. Бортпроводники получаются какими-то универсальными солдатами в понимании чиновников. Они должны уметь и спецсредствами от дебоширов пользоваться, и дефибрилляторами», – комментируют туристы.

Те, кто поддерживает инициативу, находятся в явном меньшинстве:

«Если это спасет хоть одну жизнь, то никаких миллиардов не жалко».

Ранее TourDom.ru писал, что после смерти пассажира «Аэрофлота» авиакомпаниям дали рекомендации.