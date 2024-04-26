Число туристов в Финляндии сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом

Количество приезжающих в Финляндию туристов уменьшилось примерно на одну пятую по сравнению с допандемийными показателями 2019 года. Сильнее всего это связано с сокращением туристического потока из России и Азии, сообщил вещатель Yle со ссылкой на данные статистики.

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Число путешественников из РФ, Китая и Японии в среднем на миллион меньше, чем в доковидный 2019 год, указано в материале.

"Если взять прошлый год, то мы довольно сильно отстаем от показателей 2019-го. Мы недосчитались почти пятой части туристов", - говорит экономист Ассоциации гостиничного и ресторанного дела Ари Пелтониеми.

По данным статистического ведомства Финляндии, в 2019 году было зарегистрировано 7,1 млн ночевок иностранных туристов. Многолетние лидеры, россияне, оставались крупнейшей группой иностранных туристов в финских гостиницах - на них пришлась 821 тыс. ночевок.

Игроки отрасли называют тяжелой сложившуюся ситуацию. Финские туристические компании пытаются привлечь туристов из Европы и Северной Америки. Больше всего от отсутствия туристов страдает столичный регион, где потери составили порядка 20%.

Как сообщил Пелтониеми, в 2023 году число ночевок в гостиницах Хельсинки "оказалось примерно на 23% меньше по сравнению с 2019 годом". По данным Статистического управления Финляндии, в 2023 году в предприятиях размещения зарегистрировались 6 млн иностранных туристов, причем крупнейшей группой в прошлом году стали немцы (более 680 тыс. ночевок).

Статистическое ведомство уточнило, что в 2019 году туристы потратили более €3,3 млрд, в 2023 году - более €2,4 млрд.