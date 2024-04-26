Рейс в Анталью из Екатеринбурга задерживается на 12 часов

На 12 часов отложен вылет рейса 2S 324 авиакомпании Southwind из Екатеринбурга в Анталью. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент, чьи туристы должны были вылететь на турецкий курорт сегодня ночью.

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По расписанию Airbus A321 должен был отправиться из Кольцово 26 апреля в 02:30 по местному времени (в 00:30 по московскому).

«Мои клиенты не успели выехать в аэропорт и ждут дома, – написал турагент. – Накануне вечером они получили уведомление о переносе рейса на 05:25. Ночью готовились к выезду в аэропорт, но увидели, что вылет отложили на 11:50, а затем и на 14:20».

По его словам, авиакомпания не отвечает на звонки.

Пассажирам, ожидавшим вылета в аэропорту, перевозчик предоставил питание и напитки.

По данным онлайн-табло по состоянию на 10:00, вылет 2S 324 ожидается в 14:10, началась регистрация пассажиров, обозначен гейт для выхода на посадку.

Можно предположить, что причиной сбоя в расписании явилось позднее прибытие воздушного судна в Кольцово. Туристы, которые должны были вылетать из Антальи в Екатеринбург самолетом Southwind, также попали под существенную задержку.

«Один из пассажиров не дождался своего рейса и полетел домой, купив билет через Москву», – рассказал наш собеседник.

Редакция направила запрос в авиакомпанию, в настоящий момент ответ не поступил.