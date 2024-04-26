Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7% из-за нового требования высаживать пассажиров при духоте в самолётах. На этой неделе Росавиация и Ространснадзор приказали авиакомпаниям исключить ситуации, когда пассажиры остаются в самолётах при высокой температуре в салоне. Теперь предлагается перевозить людей обратно в терминал, если на борту температура превышает 25 градусов, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

© Unsplash

Это нововведение приведёт к дополнительным расходам для авиакомпаний, так как им придётся оплачивать дополнительные услуги, такие как трапы, автобусы и другое наземное обслуживание. Кроме того, авиакомпании будут вынуждены активнее использовать вспомогательные силовые установки для кондиционирования салонов, что повлечёт за собой дополнительные затраты на электроэнергию и топливо.

Эксперты в авиационной отрасли предполагают, что эти дополнительные расходы могут быть перекинуты на пассажиров. Стоимость билетов может возрасти из-за увеличения аэропортовых сборов, включающих наземное обслуживание. Это изменение, вероятно, сильнее всего затронет чартерные рейсы, которые часто задерживаются, оставляя пассажиров в самолётах на несколько часов при неприятной духоте.