РЖД возобновят мультимодальный маршрут в Абхазию

"Российские железные дороги" (РЖД) возобновят мультимодальный маршрут по "единому" билету в Абхазию, а также из республики с 30 апреля по 30 сентября 2024 года. Об этом холдинг сообщил на своем официальном сайте.

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"С 30 апреля по 30 сентября 2024 г. осуществляются мультимодальные перевозки (поезд+автобус) до населенных пунктов Республики Абхазия и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажиры могут отправиться на поезде с любой станции до железнодорожного вокзала Адлер и там совершить пересадку в автобус.