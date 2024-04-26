Россия установила рекорд по числу туристов на Кубе

В прошлом году остров посетили 185 тысяч человек, рассказал торговый представитель нашей страны Сергей Балдин.

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«В последние два года число российских туристов увеличивается, достигнув рекордных показателей в 2023 году — порядка 185 тысяч человек, что позволило России занять одну из лидирующих позиций после посетителей из Канады», — сказал Балдин РИА Новости.

По его словам, перспективы роста туристического потока есть при условии сохранения или увеличения числа прямых авиарейсов.