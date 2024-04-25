Туристка, выбравшая поздний вылет из Антальи, возмутилась его переносом

Подписчица рассказала «ТурДому» о проблеме. При бронировании тура в Турцию в онлайн-тревел-агентстве она выбрала конкретные вылеты в обе стороны. Однако через какое-то время ее пересадили с вечернего рейса из Антальи в Москву на утренний. Редакция выяснила, что произошло недоразумение.

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Еще в марте Любовь заказала и оплатила на сайте TravelATA турпакет в Турцию на 4 ночи с вылетом из Москвы 27 апреля и возвратом 1 мая, перевозчик – Southwind. По ее словам, при бронировании она «выбрала опцию позднего вылета из Антальи в 20:10 за дополнительную плату», чтобы полностью использовать последний день отдыха.

Однако через какое-то время туристка получила уведомление от турагентства о переносе времени вылета из Антальи на утро: сначала на 08:50, а затем на 07:10.

«Получается, что у меня отобрали день отдыха. А еще и вставать придется в 2 часа ночи, чтобы ехать в аэропорт, т. е. фактически отобрали еще и ночь, – возмущается женщина, – За что же берет доплату турагент, если он не может гарантировать посадку на выбранные рейсы?»

По словам Любови, турагент пояснил, что пересаживает туристов туроператор в связи с изменением полетной программы. Действительно, по данным расписания, рейс 2S 011, которым россиянка должна была возвращаться 1 мая в Москву, в этот день отменен.

Как убедился корреспондент TourDom.ru с помощью самостоятельных попыток бронирования на сайте онлайн агентства, и пообщавшись со службой поддержки, женщина изначально неверно поняла условия бронирования. Заказывая тур, Любовь была уверена, что выбрала конкретные рейсы, поскольку отметила то предложение в списке возможных перелетов, которое устраивало ее по времени вылета. И думала, что доплачивает за услугу «поздний вылет», поскольку цена в указанной ею строке была выше, чем в соседних.

Между тем на самом деле женщина не выбирала ни опцию «конкретизация рейса», ни опцию «поздний вылет» и не оплачивала ее.

«Выбранный клиенткой рейс был чартерным, а у них есть определенные условия: время отправления может быть изменено по решению туроператора. Этот момент прописан в договоре с клиентом», – отметил представитель TravelATA.

Предупреждение о выбранных чартерных рейсах высвечивается в системе бронирования компании перед бронированием после выбора рейсов. Клиентам рекомендуют проверять информацию о вылетах на официальном сайте авиакомпании.

«У многих туроператоров доступна услуга “поздний вылет”, но ее надо запрашивать дополнительно. В данном случае этого сделано не было, – пояснили корреспонденту TourDom.ru в службе поддержки онлайн-агентства. – Мы рекомендуем клиентам брать самый бюджетный вариант перелета, если это чартер, и потом обращаться за опцией “ранний вылет” на курорт, или “поздний вылет” обратно».

Туристам, которые хотят гарантировать себе определенное время вылета, можно также посоветовать летать регулярными рейсами.