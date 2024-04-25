Туристка, выбравшая поздний вылет из Антальи, возмутилась его переносом
Подписчица рассказала «ТурДому» о проблеме. При бронировании тура в Турцию в онлайн-тревел-агентстве она выбрала конкретные вылеты в обе стороны. Однако через какое-то время ее пересадили с вечернего рейса из Антальи в Москву на утренний. Редакция выяснила, что произошло недоразумение.
Еще в марте Любовь заказала и оплатила на сайте TravelATA турпакет в Турцию на 4 ночи с вылетом из Москвы 27 апреля и возвратом 1 мая, перевозчик – Southwind. По ее словам, при бронировании она «выбрала опцию позднего вылета из Антальи в 20:10 за дополнительную плату», чтобы полностью использовать последний день отдыха.
Однако через какое-то время туристка получила уведомление от турагентства о переносе времени вылета из Антальи на утро: сначала на 08:50, а затем на 07:10.
«Получается, что у меня отобрали день отдыха. А еще и вставать придется в 2 часа ночи, чтобы ехать в аэропорт, т. е. фактически отобрали еще и ночь, – возмущается женщина, – За что же берет доплату турагент, если он не может гарантировать посадку на выбранные рейсы?»
По словам Любови, турагент пояснил, что пересаживает туристов туроператор в связи с изменением полетной программы. Действительно, по данным расписания, рейс 2S 011, которым россиянка должна была возвращаться 1 мая в Москву, в этот день отменен.
Как убедился корреспондент TourDom.ru с помощью самостоятельных попыток бронирования на сайте онлайн агентства, и пообщавшись со службой поддержки, женщина изначально неверно поняла условия бронирования. Заказывая тур, Любовь была уверена, что выбрала конкретные рейсы, поскольку отметила то предложение в списке возможных перелетов, которое устраивало ее по времени вылета. И думала, что доплачивает за услугу «поздний вылет», поскольку цена в указанной ею строке была выше, чем в соседних.
Между тем на самом деле женщина не выбирала ни опцию «конкретизация рейса», ни опцию «поздний вылет» и не оплачивала ее.
«Выбранный клиенткой рейс был чартерным, а у них есть определенные условия: время отправления может быть изменено по решению туроператора. Этот момент прописан в договоре с клиентом», – отметил представитель TravelATA.
Предупреждение о выбранных чартерных рейсах высвечивается в системе бронирования компании перед бронированием после выбора рейсов. Клиентам рекомендуют проверять информацию о вылетах на официальном сайте авиакомпании.
«У многих туроператоров доступна услуга “поздний вылет”, но ее надо запрашивать дополнительно. В данном случае этого сделано не было, – пояснили корреспонденту TourDom.ru в службе поддержки онлайн-агентства. – Мы рекомендуем клиентам брать самый бюджетный вариант перелета, если это чартер, и потом обращаться за опцией “ранний вылет” на курорт, или “поздний вылет” обратно».
Туристам, которые хотят гарантировать себе определенное время вылета, можно также посоветовать летать регулярными рейсами.
«По ним время фиксировано до минут и задержки и опоздания бывают только в случае форс-мажорных обстоятельств. У нас на сайте такие туры имеют пометку “Регулярный авиаперелет”», – добавили в компании.