В Тюменской области цены на путевки заграницу выросли почти на треть

Больше всего с начала 2024 года для жителей юга Тюменской области выросли цены на услуги зарубежного туризма — более чем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменьстата.

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«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 23,7%), пассажирского транспорта (на 13,9%), санаторно-оздоровительные (на 7,8%), банков (на 7,0%), дошкольного воспитания (на 6,7%)», — сообщили в пресс-службе.

Меньше всего за три месяца 2024 года выросли цены на услуги ЖКХ и страхования. Ранее URA.RU писало, что стоимость проживания в тюменских отелях выросла на 10%.