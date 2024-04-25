Танзания позовет туроператоров в бесплатную поездку

Танзания готова за свой счет оплатить пребывание представителей российских туристических компаний в эту африканскую страну. Туроператоров хотят познакомить с национальными парками, заповедниками и отелями на побережье.

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«Поэтому они сами готовы идти нам навстречу и брать на себя издержки, чтобы продвигать свое направление», – заявил сегодня первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин.

Дипломат сослался на новое соглашение российского Минэкономразвития и профильного ведомства Танзании, которое предусматривает организацию рекламного тура.

По словам Рассохина, танзанийцы собираются вернуть, насколько это возможно, те показатели турпотока, которые Россия демонстрировала в 2021 году. Тогда Танзанию посетило 85 тыс. россиян. После введенных ковидных ограничений и отмены прямых чартерных рейсов количество туристов значительно снизилось. Минэк неоднократно сообщал, что ведет переговоры с российскими авиакомпаниями и туроператорами о возобновлении полетной программы. Но пока никакой конкретики нет.