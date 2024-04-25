Танзания позовет туроператоров в бесплатную поездку
Танзания готова за свой счет оплатить пребывание представителей российских туристических компаний в эту африканскую страну. Туроператоров хотят познакомить с национальными парками, заповедниками и отелями на побережье.
«Поэтому они сами готовы идти нам навстречу и брать на себя издержки, чтобы продвигать свое направление», – заявил сегодня первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин.
Дипломат сослался на новое соглашение российского Минэкономразвития и профильного ведомства Танзании, которое предусматривает организацию рекламного тура.
По словам Рассохина, танзанийцы собираются вернуть, насколько это возможно, те показатели турпотока, которые Россия демонстрировала в 2021 году. Тогда Танзанию посетило 85 тыс. россиян. После введенных ковидных ограничений и отмены прямых чартерных рейсов количество туристов значительно снизилось. Минэк неоднократно сообщал, что ведет переговоры с российскими авиакомпаниями и туроператорами о возобновлении полетной программы. Но пока никакой конкретики нет.
«Да, предложение о поездке в Танзанию, несомненно, нас бы заинтересовало. Сейчас спрос туда невелик, но он понемногу восстанавливается. Чаще всего туристы выбирают стыковочные рейсы flydubai и Emirates – через Дубай, также есть возможность лететь Ethiopian Airlines – через Аддис-Абебу и Oman Air – через Маскат, сообщили редакции TourDom.ru в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс». Там отметили, что цена тура в Танзанию на 4 ночи по системе all inclusive с вылетами на двоих в майские праздники начинается от 267 тыс. руб. В данном случае речь идет об отеле Sansi Kendwa Beach Resort 4* на занзибарском пляже Кендва. Но уровень цен понятен. В «Интуристе» нам подтвердили, что отдых в Занзибаре постепенно возвращает интерес. «Заявки на приобретение тура поступают если не каждый день, то раз в 2 дня точно. Большинство летит через Дубай», – сообщили представители туроператора, добавляя, что пока никаких официальных писем о возможности бесплатно посетить эту страну не поступало.