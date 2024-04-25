Билеты в Таиланд за 2 тысячи: туристы воспользовались ошибкой в тревел-агентстве

Мнение: ситуация похожа на скрытую рекламу

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Несколько десятков туристов купили крайне дешевые билеты за рубеж из-за ошибки в тревел-агентстве Anywayanyday. Она произошла одну из ночей на этой неделе. Пока большинство людей спали, отдыхающие, особенно желающие улететь в свой отпуск, успели оформить проездные документы в некоторые зарубежные страны по очень странным ценам. Так, за место в экономе на рейсе из Москвы на Пхукет просили всего 2800 руб. А, например, в Белград можно было отправиться и за 500 руб.

Такой прайс для них оказался удивлением, но отказываться от заманчивого предложения никто не стал. Особо опасливые решили написать в службу поддержки агентства, чтобы наверняка уточнить, что смогут улететь в назначенные даты по имеющимся билетам.

Компания обнаружила ошибку уже на следующий день, но в личной переписке с клиентами сообщила, что приняла решение признать ошибку и не аннулировать билеты. Истории об этом зафорсились в соцсетях, но многие пользователи засомневались в реальности скриншотов и описываемых ситуаций, приняв вброс за скрытую рекламу.

Журналиста TourDom.ru заверили в пресс-службе Anywayanyday, что случаи продаж по таким ценам действительно имели место:

«Причиной произошедшего стал некорректный курс валют, который временно был в нашей системе бронирования. За этот период было произведено несколько десятков бронирований, в том числе многие клиенты оформляли семейные поездки на несколько пассажиров. Билеты были сохранены за туристами. Некоторые из них уже успели совершить свои перелеты».

По предварительным оценкам, реальная стоимость ошибочно проданных билетов должна была составлять порядка 3 млн руб.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» аннулировал билеты в Таиланд, проданные за 8 тыс. руб.