Туроператоры заполнили рейсы в Турцию на майские праздники

Места в самолетах с вылетом из Москвы в Турцию на этой неделе у туроператоров практически распроданы, можно найти лишь единичные варианты. На рейсы с отправлением на следующей неделе билеты есть, но их совсем немного.

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В частности, в туроператоре «Интурист» уже почти закончились билеты на рейсах из Москвы в Анталью на все даты вплоть до 2 мая. «Точечные» места на лайнерах авиакомпании Southwind доступны на 30 апреля и 1 мая. Сложнее всего с креслами на бортах Turkish Airlines – их можно ухватить лишь на отдельные дни, самое раннее – на 6 мая, далее на 7-е и 9-е.

Большая часть самолетов с вылетом в период длинных выходных уже плотно загружены и в Anex. По словам представителя компании, можно обнаружить лишь единичные билеты.

Из-за высокого спроса туроператор поставит 30 апреля дополнительный рейс из Москвы в Бодрум:

«Видим особый интерес туристов к этому курорту. Несмотря на недавний анонс, самолет уже сейчас хорошо заполняется».

В то же время в некоторых регионах наблюдается недостаточный для полной загрузки самолетов уровень продаж туров в Турцию. В частности, в Перми вылететь в Анталью пока можно в любой день длинных выходных.

«Мест на рейсах много даже на самые популярные у туристов даты – 30 апреля и 1 мая. А многие туры отмечены у туроператоров как горящие», – рассказал редакции один из турагентов.

В Самаре туркомпаниям пришлось даже сократить перевозку авиакомпании Southwind в Анталью в период праздников. Как сообщил местный турагент, 17 апреля туроператор прислал ему уведомление о снятии обратного рейса Анталья – Самара 7 мая: