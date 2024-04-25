«Аэрофлот» ответил на обвинения в овербукинге на рейсах в Турцию и Египет

В четверг многие пассажиры не смогли улететь утренними рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево в Турцию, Египет и Киргизию. Они обвинили нацпера в овербукинге, но авиакомпания настаивает на том, что туристы просто опоздали на посадку.

Началось все с постов в телеграм-каналах с видео из аэропорта. На них клиенты нацпера рассказывают, что их не пустили на вылеты в Бишкек, Шарм-эль-Шейх и Стамбул в 08:20, 08:40 и 09:00 соответственно. Судя по информации от пассажиров, на посадку они успели, просто подошли в последний момент. Якобы у многих возникли трудности при проходе через рамки досмотра, из-за чего образовалась очередь и этот процесс занял больше времени, чем ожидали туристы.

При этом пассажиры уверены, что дело в банальном овербукинге, а не в позднем прибытии на гейт.

«Представители авиакомпании в аэропорту нам просто отказали в посадке. Насколько я понимаю, билетов было продано больше, чем мест в самолете. За счет этого “Аэрофлот” решил свои вопросы», – пояснил один из пассажиров.

Однако в авиакомпании видят эту ситуацию совсем иначе. Как рассказали в пресс-службе, совместно с Шереметьево «Аэрофлот» проверил информацию о проблемах и выяснил, что никаких сложностей на предполетном контроле у пассажиров не было. На рейсы они также зарегистрировались заблаговременно, а вот на посадку просто опоздали.

Перевозчик напомнил, что в данном случае ответственность лежит только на самих туристах. Поэтому любые обвинения в овербукинге в данном случае несостоятельны.