Танзания планирует восстановить турпоток из России

Танзания надеется на восстановление показателей турпотока из России и готова за свой счет показать страну представителям российского туристического бизнеса. Об этом заявил первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин в рамках дискуссии на Международном молодежном форуме "Россия - Африка: что дальше?" в МГИМО.

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"Танзанийцы сами очень заинтересованы вернуть, насколько это возможно, те показатели турпотока, которые Россия демонстрировала в пандемийный год. Поэтому они сами готовы идти нам навстречу и брать на себя издержки, чтобы продвигать свое направление", - сказал он.

По данным танзанийских властей, в 2021 году до 85 тыс. туристов из России посетили эту африканскую страну. Однако с усилением в восточной Африке пандемии коронавируса этот показатель существенно сократился. В настоящее время происходит постепенное увеличение туристического потока из России в Танзанию, в первую очередь на остров Занзибар, который знаменит своими пляжами.

По словам Рассохина, недавно было достигнуто новое соглашение профильных ведомств в Танзании и Минэкономразвития в России, согласно которому танзанийская сторона готова взять на себя издержки по пребыванию профильной российской делегации.