В Turkish Airlines рассказали, почему россиян не пускают в Мексику

Напомним, что уже около десяти российских туристов, пытавшихся попасть из Стамбула в Мексику, были вынуждены поехать домой. У одной семьи, к примеру, на борт самолеты пустили лишь сына, у которого было немецкое гражданство.

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По данным Telegram-канала Shot, представители Turkish Airlines просто не хотят оплачивать россиянам обратные билеты в случае депортации из страны. Все дело в том, что в этом году Мексика заметно ужесточила пограничный контроль и стала более жестко бороться с нелегалами, которые мечтают попасть в штаты. К «операции» были подключены и самые крупные авиакомпании, одной из которых и оказались Turkish Airlines. В списках нежелательных гостей в первую очередь значатся большие семьи с детьми. По мнению властей Мексики, они едут за так называемой «американской мечтой».

Ранее Turkish Airlines перевела памятку о транзите в Латинскую Америку на русский язык.