Куда слетать на майские, чтобы не переплатить? Подборка неожиданных направлений

Россиянам назвали три самые подешевевшие страны для поездок на майские. Кто-то на майских праздниках мечтает отправиться на дачу, а кто-то — за впечатлениями. Специально для последних сервис «Яндекс Путешествия» составил подборку стран и городов, перелёты в которые в этом году сильно подешевели по сравнению с предыдущим. Список получился неожиданным. Смотрите сами.

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Кто-то на майских праздниках мечтает отправиться на дачу, а кто-то — за впечатлениями. Специально для последних сервис «Яндекс Путешествия» составил подборку стран и городов, перелёты в которые в этом году сильно подешевели по сравнению с предыдущим. Список получился неожиданным. Смотрите сами.

Куда стало дешевле слетать за границей

В топ-3 зарубежных направлений для перелётов, которые больше всего сбавили в цене, вошли:

Южная Корея — перелёт в обе стороны подешевел больше чем на четверть — со 101 100 до 73 400 рублей;

Объединённые Арабские Эмираты — в этом году дешевле на 20% — вместо 71 600 рублей всего 57 300;

Казахстан — теперь дешевле на 10% — не 29 700, а 26 800 рублей.

В какие города выгоднее слетать

Среди заграничных городов самое существенное понижение — на билеты в Дубай. Они теперь почти на треть дешевле, чем в 2023-м.

Также в список попали Ташкент (минус 10%) и Минск (правда, выгода — всего 3%).

Из российских городов больше всего подешевели билеты в Красноярск (на 8%) и Казань (3%).

Где россияне будут тусить на майские

Путешествия — не самый популярный у россиян вид досуга на майские праздники, показал опрос. Отправиться на длинных выходных в поездку по России собирается только 9%, а за границу и того меньше — 5%.

Самый востребованный вид майского досуга — дача. За город планируют выбраться 39% опрошенных. Больше четверти из них собираются жарить шашлыки, чуть меньше — копаться в огороде.

Ещё одно популярное направление на майские — диван. 22% опрошенных твёрдо намерены обосноваться там на все праздники.