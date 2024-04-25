Куда слетать на майские, чтобы не переплатить? Подборка неожиданных направлений
Россиянам назвали три самые подешевевшие страны для поездок на майские. Кто-то на майских праздниках мечтает отправиться на дачу, а кто-то — за впечатлениями. Специально для последних сервис «Яндекс Путешествия» составил подборку стран и городов, перелёты в которые в этом году сильно подешевели по сравнению с предыдущим. Список получился неожиданным. Смотрите сами.
Кто-то на майских праздниках мечтает отправиться на дачу, а кто-то — за впечатлениями. Специально для последних сервис «Яндекс Путешествия» составил подборку стран и городов, перелёты в которые в этом году сильно подешевели по сравнению с предыдущим. Список получился неожиданным. Смотрите сами.
Куда стало дешевле слетать за границей
В топ-3 зарубежных направлений для перелётов, которые больше всего сбавили в цене, вошли:
- Южная Корея — перелёт в обе стороны подешевел больше чем на четверть — со 101 100 до 73 400 рублей;
- Объединённые Арабские Эмираты — в этом году дешевле на 20% — вместо 71 600 рублей всего 57 300;
- Казахстан — теперь дешевле на 10% — не 29 700, а 26 800 рублей.
В какие города выгоднее слетать
Среди заграничных городов самое существенное понижение — на билеты в Дубай. Они теперь почти на треть дешевле, чем в 2023-м.
Также в список попали Ташкент (минус 10%) и Минск (правда, выгода — всего 3%).
Из российских городов больше всего подешевели билеты в Красноярск (на 8%) и Казань (3%).
Где россияне будут тусить на майские
Путешествия — не самый популярный у россиян вид досуга на майские праздники, показал опрос. Отправиться на длинных выходных в поездку по России собирается только 9%, а за границу и того меньше — 5%.
Самый востребованный вид майского досуга — дача. За город планируют выбраться 39% опрошенных. Больше четверти из них собираются жарить шашлыки, чуть меньше — копаться в огороде.
Ещё одно популярное направление на майские — диван. 22% опрошенных твёрдо намерены обосноваться там на все праздники.