Генконсульство РФ на Пхукете опубликовало график работы на майские праздники

Генконсульство России на Пхукете в четверг, 25 апреля, сообщило о графике работы на предстоящие праздники. Дипломатическая миссия будет закрыта для посетителей с 29 апреля по 1 мая и 9–10 мая.

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«Поздравляем всех подписчиков с наступающими праздниками Весны и Труда, Светлой Пасхи, а также Днем Победы!» – написало Генконсульство в своем телеграм-канале.

Дипломатическое представительство находится в комплексе Royal Phuket Marina. Оно функционирует с 2020 года, а его официальное открытие состоялось в июле прошлого года. Учреждение возглавляет Владимир Соснов.

Также в Генконсульстве напоминают, что их сотрудники не занимаются вопросами оформления документов для открытия гражданами РФ личных счетов в тайских финансовых учреждениях.