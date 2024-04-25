Генконсульство РФ на Пхукете опубликовало график работы на майские праздники
Генконсульство России на Пхукете в четверг, 25 апреля, сообщило о графике работы на предстоящие праздники. Дипломатическая миссия будет закрыта для посетителей с 29 апреля по 1 мая и 9–10 мая.
«Поздравляем всех подписчиков с наступающими праздниками Весны и Труда, Светлой Пасхи, а также Днем Победы!» – написало Генконсульство в своем телеграм-канале.
Дипломатическое представительство находится в комплексе Royal Phuket Marina. Оно функционирует с 2020 года, а его официальное открытие состоялось в июле прошлого года. Учреждение возглавляет Владимир Соснов.
Также в Генконсульстве напоминают, что их сотрудники не занимаются вопросами оформления документов для открытия гражданами РФ личных счетов в тайских финансовых учреждениях.
«Нами предоставляются услуги исключительно по оформлению документов, перечень которых размещен на официальном сайте в разделе», – уточняют в представительстве.