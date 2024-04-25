Аналитики «Яндекс Путешествия» назвали выгодные направления на майские праздники. Для этого сервис сравнил среднюю стоимость перелетов в обе стороны на этот период по 25 наиболее популярным направлениям для поездок из Москвы в 2023 и 2024 годах.

В тройку наиболее подешевевших зарубежных авианаправлений вошли Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. При этом популярность выросла у Грузии и Китая.

Среди внутренних авианаправлений выгоднее по сравнению с прошлыми майскими каникулами стали Красноярск и Казань. В свою очередь рост спроса зафиксирован на полеты в Красноярск, Калининград и Минеральные Воды.

Самым выгодным путешествием в период майских праздников в России может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону составит шесть тысяч рублей, ночь в отеле будет стоить 2500 рублей. Об этом сообщается в исследовании OneTwoTrip. На втором месте по доступности оказался Ярославль: дорога туда будет стоить семь тысяч рублей, а за жилье придется отдать около четырех тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Череповец. Билет туда обойдется в 7,3 тысячи рублей, а отель — в 1,8 тысячи рублей в сутки.