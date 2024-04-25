Как долететь до Мексики: на Turkish Airlines свет клином не сошелся
Россияне столкнулись с проблемой на одном из самых популярных курортных направлений в Латинской Америке: авиакомпания Turkish Airlines отказывает туристам в посадке на рейсы из Стамбула в Канкун. В последнее время у нее появились дополнительные требования к стандартным – наличие электронной визы, брони в отеле и обратного билета. Однако и новшества не гарантируют посадку на борт. Редакция выяснила альтернативные маршруты, чтобы не зависеть от ставшего ненадежным авиаперевозчика.
Через Остров свободы
До недавнего времени рейсы Turkish Airlines считались, пожалуй, самыми удобными для поездки в Мексику без наличия шенгенских и американских виз. Маршруты были построены из Москвы и других городов России с одной пересадкой в Турции. На ресурсе по бронированию, в частности, билет Внуково – Стамбул – Канкун с вылетом 3 мая и возвращением 24-го числа ранее предлагали от 194 тыс. руб. с багажом. Дорога со стыковкой в Стамбуле – сутки туда и 37 часов обратно.
Среди альтернатив – долететь до Кубы, а оттуда рукой подать до мексиканского курорта. Удобно, что можно остановиться на Острове свободы на несколько дней.
Первый вариант
В зимней полетной программе рейсы Шереметьево – Гавана SU/FV 6849/6850 выполняет авиакомпания «Россия» (в летнем расписании маршрут не был заявлен). В продаже есть билеты туда на 28 апреля и обратно на 12 мая за 71 тыс. руб. с багажом. Перелеты занимают 14 и 13 часов.
Вторая и меньшая половина пути – с авиаперевозчиком VivaAerobus на линии Гавана – Канкун. С вылетом 29 апреля и возвращением утром 12 мая проезд стоит 57,3 тыс. руб. с 15 кг багажа. Перелеты – менее полутора часов в каждый конец. Итого за все билеты из Москвы до Мексики – от 128 тыс. руб., что существенно отличается от турецкой авиакомпании.
Второй вариант
Более сложный по планированию маршрут – через кубинский аэропорт Варадеро. Из Шереметьево туда летят самолеты «России» и авиакомпании Nordwind. Например, round trip с вылетом 4-го и возвращением 25 мая стоит от 80 тыс. и 84 тыс. руб. соответственно, включая багаж.
А дальше – такси или трансфер до кубинской столицы, средняя цена – 10 тыс. руб. в один конец, дорога занимает около 3 часов. Из Гаваны в Канкун доставит авиаперевозчик Euroairlines: в частности, 6 мая туда и 24 мая обратно – за 38,3 тыс. руб. с багажом.
С учетом всех составных частей стоимость всего маршрута Москва – Варадеро – Гавана – Канкун будет от 138 тыс. руб. на человека.
Из ОАЭ в Мехико
Среди возможных вариантов – трансатлантический перелет в Латинскую Америку через ОАЭ на бортах авиакомпании Emirates. С вылетом по маршруту Домодедово – Дубай – Мехико (с технической остановкой в Барселоне) 3 мая и обратно 24 мая стоимость кресла 256 тыс. руб. с багажом. В пути 31 час и при возвращении – 27 часов.
Из мексиканской столицы в Канкун ежедневно летает несколько рейсов. Из международного аэропорта имени Бенито Хуарес, куда прибывает рейс из Дубая, авиакомпания Aeromexico за 2,5 часа доставит в курортный город. Стоимость round trip – 30 тыс. руб. с багажом и в 2 раза меньше – с ручной кладью.
В Канкун – через Бразилию
Еще одно направление – через Бразилию. Сначала перелет на лайнерах Qatar Airways Шереметьево – Доха – Сан-Паулу. В системе бронирования стоимость одного кресла с вылетом 4 мая и возвращением 25 мая – 168 тыс. руб. с багажом. Затраты времени – сутки туда и 30 часов на обратный путь.
Из Москвы через Атлантику также перевезет Ethiopian Airlines. Билеты туда-обратно на маршруте Домодедово – Аддис-Абеба – Сан-Паулу на 3–24 мая можно приобрести за 177,3 тыс. руб. с включенным багажом. В дороге – сутки.
В обоих случаях прибытие в аэропорт Гуарульос, откуда панамская авиакомпания Copa Airlines летает в Мексику на линии Сан-Паулу – Панама – Канкун. Здесь билеты стоят 93 тыс. с багажом в оба конца, например, на 5–24 мая. Перелеты рассчитаны по 12 часов.
Туристы находят и другие пути в Канкун. Так, летающая по маршруту Москва – Гавана – Каракас авиакомпания Conviasa предоставляет возможность транзитной пересадки на Кубе или в Венесуэле. В соцсетях есть опыт успешного перелета через испанские аэропорты в Мадриде и Барселоне, впрочем, как и с отказами в посадке на рейсы в ряде европейских городов, где при транзите по правилам не нужна шенгенская виза.