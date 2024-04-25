Как долететь до Мексики: на Turkish Airlines свет клином не сошелся

Россияне столкнулись с проблемой на одном из самых популярных курортных направлений в Латинской Америке: авиакомпания Turkish Airlines отказывает туристам в посадке на рейсы из Стамбула в Канкун. В последнее время у нее появились дополнительные требования к стандартным – наличие электронной визы, брони в отеле и обратного билета. Однако и новшества не гарантируют посадку на борт. Редакция выяснила альтернативные маршруты, чтобы не зависеть от ставшего ненадежным авиаперевозчика.

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Через Остров свободы

До недавнего времени рейсы Turkish Airlines считались, пожалуй, самыми удобными для поездки в Мексику без наличия шенгенских и американских виз. Маршруты были построены из Москвы и других городов России с одной пересадкой в Турции. На ресурсе по бронированию, в частности, билет Внуково – Стамбул – Канкун с вылетом 3 мая и возвращением 24-го числа ранее предлагали от 194 тыс. руб. с багажом. Дорога со стыковкой в Стамбуле – сутки туда и 37 часов обратно.

Среди альтернатив – долететь до Кубы, а оттуда рукой подать до мексиканского курорта. Удобно, что можно остановиться на Острове свободы на несколько дней.

Первый вариант

В зимней полетной программе рейсы Шереметьево – Гавана SU/FV 6849/6850 выполняет авиакомпания «Россия» (в летнем расписании маршрут не был заявлен). В продаже есть билеты туда на 28 апреля и обратно на 12 мая за 71 тыс. руб. с багажом. Перелеты занимают 14 и 13 часов.

Вторая и меньшая половина пути – с авиаперевозчиком VivaAerobus на линии Гавана – Канкун. С вылетом 29 апреля и возвращением утром 12 мая проезд стоит 57,3 тыс. руб. с 15 кг багажа. Перелеты – менее полутора часов в каждый конец. Итого за все билеты из Москвы до Мексики – от 128 тыс. руб., что существенно отличается от турецкой авиакомпании.

Второй вариант

Более сложный по планированию маршрут – через кубинский аэропорт Варадеро. Из Шереметьево туда летят самолеты «России» и авиакомпании Nordwind. Например, round trip с вылетом 4-го и возвращением 25 мая стоит от 80 тыс. и 84 тыс. руб. соответственно, включая багаж.

А дальше – такси или трансфер до кубинской столицы, средняя цена – 10 тыс. руб. в один конец, дорога занимает около 3 часов. Из Гаваны в Канкун доставит авиаперевозчик Euroairlines: в частности, 6 мая туда и 24 мая обратно – за 38,3 тыс. руб. с багажом.

С учетом всех составных частей стоимость всего маршрута Москва – Варадеро – Гавана – Канкун будет от 138 тыс. руб. на человека.

Из ОАЭ в Мехико

Среди возможных вариантов – трансатлантический перелет в Латинскую Америку через ОАЭ на бортах авиакомпании Emirates. С вылетом по маршруту Домодедово – Дубай – Мехико (с технической остановкой в Барселоне) 3 мая и обратно 24 мая стоимость кресла 256 тыс. руб. с багажом. В пути 31 час и при возвращении – 27 часов.

Из мексиканской столицы в Канкун ежедневно летает несколько рейсов. Из международного аэропорта имени Бенито Хуарес, куда прибывает рейс из Дубая, авиакомпания Aeromexico за 2,5 часа доставит в курортный город. Стоимость round trip – 30 тыс. руб. с багажом и в 2 раза меньше – с ручной кладью.

В Канкун – через Бразилию

Еще одно направление – через Бразилию. Сначала перелет на лайнерах Qatar Airways Шереметьево – Доха – Сан-Паулу. В системе бронирования стоимость одного кресла с вылетом 4 мая и возвращением 25 мая – 168 тыс. руб. с багажом. Затраты времени – сутки туда и 30 часов на обратный путь.

Из Москвы через Атлантику также перевезет Ethiopian Airlines. Билеты туда-обратно на маршруте Домодедово – Аддис-Абеба – Сан-Паулу на 3–24 мая можно приобрести за 177,3 тыс. руб. с включенным багажом. В дороге – сутки.

В обоих случаях прибытие в аэропорт Гуарульос, откуда панамская авиакомпания Copa Airlines летает в Мексику на линии Сан-Паулу – Панама – Канкун. Здесь билеты стоят 93 тыс. с багажом в оба конца, например, на 5–24 мая. Перелеты рассчитаны по 12 часов.

Туристы находят и другие пути в Канкун. Так, летающая по маршруту Москва – Гавана – Каракас авиакомпания Conviasa предоставляет возможность транзитной пересадки на Кубе или в Венесуэле. В соцсетях есть опыт успешного перелета через испанские аэропорты в Мадриде и Барселоне, впрочем, как и с отказами в посадке на рейсы в ряде европейских городов, где при транзите по правилам не нужна шенгенская виза.