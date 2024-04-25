Между Сахалином и Таиландом возобновили туристические полеты

Чартерные рейсы между Южно-Сахалинском и Пхукетом (Таиланд) возобновили для туристов после четырехлетнего перерыва из-за пандемии. Первый самолет отправится в Таиланд 26 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

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"26 апреля 2024 года, после четырехлетнего перерыва, возобновляются полеты по чартерной программе <...> в Королевство Таиланд. Рейсы ЕО 3629/3630 будут выполняться по маршруту Южно-Сахалинск - Пхукет - Южно-Сахалинск", - рассказали в аэропорту.

По информации пресс-службы аэропорта, полетная программа реализуется в период с 26 апреля по 19 октября 2024 года, частота - раз в две недели на воздушном судне Boeing-777. Протяженность трассы - 6 041 км, время в пути составит порядка 8 часов. Всего запланировано выполнение 14 рейсов на вылет и 13 рейсов на прилет.