В Марокко заявили, что туристический сектор обеспечивает 7% ВВП

Туристический сектор Марокко, в котором напрямую работают 800 тыс. человек, обеспечивает 7% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявила в Рабате министр туризма, народных промыслов и социальной экономики Фатима аз-Захра Аммур, выступая на 14-м форуме профсоюза предприятий туроператоров.

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"Туризм, в котором работают 800 тыс. человек, обеспечивает 7% ВВП. Сектор служит фундаментальной опорой марокканской экономики, культуры и национальной идентичности, он существенно влияет на такие отрасли, как транспорт и ремесла, - приводит ее слова информационное агентство Maghreb Arab Press. - Эти числа иллюстрируют не только жизнеспособность индустрии туризма, но и ее важную роль в социально-экономическом развитии Марокко", - отметила Аммур.

По ее словам, в 2022 году королевство посетили 11 млн туристов, а в 2023 году - 14,5 млн, что стало рекордом.

"Достигнутый успех является плодом смелого видения и четкой стратегии", - добавила министр.

Согласно данным Марокканского национального управления по туризму, в 2023 году более трети туристов - примерно 5 млн - приехали в королевство из Франции.

После успешного 2019 года туризм в королевстве пережил в 2020-2021 годах серьезный кризис, вызванный пандемией коронавируса, однако с 2022 года отрасль вновь начала развиваться быстрыми темпами, указывают эксперты. Туризм, экспорт фосфатов и денежные переводы марокканцев, проживающих за границей, являются ключевыми источниками поступлений валюты в казну королевства.