После 1 мая из реестра туроператоров могут отчислить 50 компаний

Из федерального реестра туроператоров в ближайшее время могут исключить около 50 компаний выездного туризма. Причина – в финансовом обеспечении ответственности, минимальный размер которой для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, согласно постановлению Правительства РФ от 10 октября прошлого года, после 1 мая должен составить как минимум 25 млн руб. Сейчас, то есть до 30 апреля 2024-го, он ограничен суммой в 10 млн руб. Не беспокоиться могут лишь те туроператоры, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год составил не более чем 10 тыс. туристов включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма в предыдущем году не превысила 40 млн руб. Для них минимальная сумма страховки остается, как и прежде, в размере 10 млн руб.

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И сегодня в зоне риска те компании, которые не смогли подтвердить размер оборотов и количество отправленных за границу туристов в 2023 году, поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов: «У них получаются нули, а это значит, что они фактически “слетают” с минимального размера и должны достраховаться». Он пояснил, что речь идет о тех компаниях, которые в 2023-м туристов за рубеж не отправляли, а статус туроператора получили в этом году.

«То есть изначально эти компании подавали на минимальный размер финответственности, потому что была льгота по постановлению Правительства (10 млн руб. – Ред.), а подтвердить обороты за прошлый год они не могут никаким образом, потому что у них его не было. Таким образом, эти туроператоры попадают в категорию тех, кто имеет нулевые показатели, а для них предусмотрен уже не минимальный размер», – рассказал Георгий Мохов.

При этом достраховаться у туроператоров вряд ли получится – и по причине того, что до 1 мая осталось мало времени, и потому, что страховые компании не горят желанием работать с туроператорами выездного туризма. Особенно же это нежелание касается небольших и не имеющих сколь-либо продолжительного опыта туристических компаний.

Проблема в том, что прекращать деятельность никто, конечно, не будет – ее продолжат неофициально, просто без фингарантий.

Ранее юристы рассказывали TourDom.ru, что сегодня на рынке сложно найти страховую компанию, которая взяла бы на себя риски туроператоров – страховщики считают выездной туризм слишком рискованным и отказывают в заключении договоров, опасаясь банкротств.