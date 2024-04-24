Тревел-блогер назвала опасные блюда иностранной кухни

Рыба фугу, тропический плод кассава, фрукт аки и итальянский сыр Casu Marzu являются самыми опасными блюдами иностранной кухни, заявила тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru. Она объяснила, что внутренние органы фугу содержат смертельные дозы яда, поэтому готовить блюдо могут только повара со специальной лицензией. Сыр, о котором идет речь, и вовсе запретили к продаже, добавила эксперт.

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"На первом месте, конечно же, японское блюдо фугу. Его имеют право готовить исключительно повара, получившие соответствующую лицензию. Для приготовления используют рыбу семейства иглобрюховых, в чьих внутренних органах содержатся смертельные дозы яда тетродотоксина. Далее идет итальянский сыр Casu Marzu с сырными личинками, его запретили к продаже, поэтому туристам не стоит его приобретать с рук", — рассказала Ансталь.

Фрукт аки считается национальным блюдом Ямайки, однако его стоит опасаться. Из кассавы же делают тапиоку. Если готовить этот продукт неправильно, то можно сильно отравиться, добавила блогер.

"Туристам не стоит пробовать слишком экзотические блюда, перед поездкой в определенный регион лучше почитать о местных кулинарных изысках. Но лучше не рисковать", — посоветовала она.

Ранее Ансталь рассказала, что качество обслуживания в зарубежном ресторане или точке продажи уличной еды можно определить по количеству коренных жителей. В связи с этим эксперт посоветовала перед поездкой изучить отзывы про местный общепит.