Турагент возмутился переносами чартерных рейсов туроператорами

Турагент, подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», обратил внимание на проблему.

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«Накипело: туроператоры как один при продаже туров указывают “привлекательное” время вылета и прилета, чтобы турист купил тур именно у них. А в расписании на сайтах авиакомпаний стоит совершенно другое время отправления (например, вместо 12 дня, 7 часов вечера – прилет ночью). Туроператоры собирают деньги за туры, а потом присылают корректировку времени. Турагенты, как и туристы, негодуют! Почему нет закона, обязывающего туроператора сразу ставить рейсы как в расписании, если оно известно заранее (что чаще всего)?» – пишет он в обращении в нашу редакцию.

Турагент приводит конкретный пример. Туристу был выписан авиабилет на 27 апреля из аэропорта Минеральных Вод в Анталью (Турция) отправлением в 12:20. На сайте авиакомпании указано другое время – 19:00, на что розничный продавец обратил внимание туроператора. Тот успокоил:

«Ориентируйтесь на информацию в своем личном кабинете, именно она достоверная». А буквально через полчаса от туроператора пришло сообщение: «Расписание изменено – вылет в 19:00». «Что это, как не сознательное введение в заблуждение? Клиент выбирал тур исходя в том числе и из удобного времени отправления самолета. Если бы он заранее знал, что вылет позже, возможно, бронировал бы у другого туроператора», – возмущается турагент.

В одной из туроператорских компаний пояснили: не стоит искать в действиях туроператоров, анонсирующих «привлекательное» расписание рейсов на курорты, желание таким способом выделиться на фоне конкурентов. Проблема объясняется спецификой чартерных программ. Дело в том, что авиаперевозчики, как правило, оговаривают в контрактах с туроператорами только день вылета, а время указывается предполагаемое. Оно может измениться в зависимости от ряда условий, например наличия слотов в аэропорту, или по решению авиакомпании в связи с техническими обстоятельствами.

В обсуждении темы в тг-чате для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» некоторые его участники-турагенты делятся собственным опытом, как не испортить отношения с клиентами из-за возможных изменений в расписании чартерных рейсов.

«Мы не указываем точное время вылета в договоре с туристом. Если предполагается удобный график, сообщаем об этом, но не даем несбыточных обещаний – сразу предупреждаем: не исключено, что он может скорректироваться», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что начало чартерной программы из Москвы в Тунис переносится как минимум на месяц, с конца апреля на начало июня.