Не менее 600 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции.

«Не менее 600 тыс., по нашим оценкам, путешественников отправятся за границу и в основном через туристические компании», – сказал Горин.

По его словам, около 3 млн человек на майские праздники планируют путешествия по России.

«Хотелось бы подчеркнуть, что в этом году майские очень успешные. Бронирования стали раньше у наших туроператоров. Рост составляет до 30% на майские праздники, где-то даже 40%. Около 3 млн наших граждан будут путешествовать по стране, из них через туроператоров – 800 тыс. – 900 тыс.», – сказал Горин.

Ранее «Известия» сообщали, что в тройку лидеров по количеству бронирований внутри России на майские праздники вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.