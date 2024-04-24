Рейсы «Аэрофлота» в Анталью будут прилетать во второй терминал

С наступлением летнего сезона аэропорт Антальи открывает второй международный терминал. Российские авиакомпании переводят сюда свои рейсы. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент.

В частности, «Аэрофлот» проинфомировал своих партнеров о замене места прибытия на турецкий курорт.

«Доводим до вашего сведения, что с 26 апреля по 26 октября рейсы в Анталью будут выполняться в/из терминала 2 – AYT-2» – такое уведомление получили турагенты от туроператора Библио-Глобус, формирующего туры в Турцию с перелетом на крыльях нацперевозчика.

Подтверждают эту информацию и данные на сайте «Аэрофлота» – в частности, при выборе билета из Москвы в Анталью на даты начиная с 26 апреля местом прибытия указан AYT-2.

В авиакомпании «Победа» редакции TourDom.ru сообщили, что с 26 апреля все вылеты запланированы во второй терминал Антальи. По данным пресс-службы «России», этот терминал с 23:59 25 апреля также возобновит обслуживание рейсов перевозчика.

Еще одна российская авиакомпания, «Уральские авиалинии», не меняет дислокацию в турецком аэропорту, рейсы перевозчика по-прежнему будут обслуживаться в AYT-1.

В межсезонье, когда объем перевозок на турецкий курорт снижается, второй терминал Антальи обычно закрыт, все рейсы принимает первый. В летнем сезоне AYT-2 обслуживает чартерные и регулярные международные рейсы, в том числе российских авиакомпаний. В прошлом году его открыли 11 апреля.

Второй международный терминал Антальи находится на расстоянии 2,5 км от первого. Добраться из одного терминала в другой можно на автобусе маршрута № 600 или на такси. Автобус останавливается у AYT-1 каждые 30 минут.