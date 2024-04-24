Шри-Ланка задумала продлить режим бесплатных виз для россиян

Власти Шри-Ланки задумались о продлении режима бесплатных виз для российских туристов. Об этом заявили в посольстве курортной страны в РФ, передает РИА Новости.
Уточняется, что Шри-Ланка рассматривает возможность продления бесплатных виз после 30 апреля.
В начале апреля власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект по предоставлению бесплатных проездных документов будет действовать до 30 апреля. За этот месяц правительство окончательно решит, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.
Lenta.ru: главные новости