Россиянин побывал в Венгрии и раскрыл странные факты о стране

Российский путешественник побывал в Венгрии и назвал обычные для этой страны вещи, которые ему показались странными. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор счел необычным венгерский язык.

«Можно в совершенстве знать английский, немецкий и русский (или любой другой язык славянской группы) и все равно не понимать ни слова по-венгерски», — раскрыл он.

Также турист отметил, что Венгрия является курортной страной, несмотря на отсутствие выхода к морю.

«Причиной всему служат многочисленные минеральные источники, их в этой небольшой по площади стране насчитывается более 60 тысяч», — объяснил россиянин.

Он добавил, что сами венгры и туристы активно посещают купальни и общественные бани.

Кроме того, путешественник рассказал о странном празднике Ломталаниташе — Дне избавления от хлама. По словам автора, в этот день местные жители выставляют на улицах мебель, технику и одежду. Желающие могут забрать понравившиеся вещи себе, а остатки бесплатно утилизирует городская служба.

Другая российская тревел-блогерша рассказала, какая еда удивила ее во время поездки в Германию. Например, немцы просто обожают картофельный салат, который готовят с добавлением лука, маринованных огурцов, уксуса и горчицы.