Россиянка описала отдых в Узбекистане фразой «действительно очень опасно»

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, какие «опасности» ожидают там туристов. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что многие боятся ехать в эту азиатскую страну, и «их опасения небезосновательны».

«В Узбекистане действительно очень опасно», — такими словами описала она свои впечатления.

Блогерша сыронизировала, что главной проблемой на отдыхе для нее стало «не лопнуть».

«Все очень вкусное. Калорийное, сладкое, мучное. Самса, лаваши, плов, баранина, кебабы, шашлыки, куча сладостей. И это все есть на каждом шагу», — написала она.

Кроме того, в Узбекистане есть риск получать настойчивые и искренние приглашения в гости от местных жителей. И хотя в этой стране цены относительно невысокие, блогерша боялась потратить там все деньги.

«Очень уж много всяких колоритных сувениров и классных вещей: ковры, которые ткут так же, как и сотню лет назад, расписные тарелки, халаты с национальными узорами», — перечислила россиянка.

Другая тревел-блогерша подслушала разговор жителей Ташкента и узнала, как они на самом деле относятся к России. Она поняла, что в Узбекистане россиян считают товарищами и друзьями.