Россияне стали бронировать зимние туры

Туроператоры отмечают, что в 2024 году россияне начали бронировать зимние туры за границу раньше обычного. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Таким образом путешественники хотят заранее позаботиться об отдыхе, сэкономить на раннем бронировании и получить места в желанных отелях.

Бронирование сформированных на чартерах или блочной перевозке туров обойдется всего в три тысячи рублей, если купить путевку до 30 апреля. Остальную сумму можно внести позже — отметили в АТОР.