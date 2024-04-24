Турецкий отельер возмутился публикациями СМИ о дороговизне отдыха в Бодруме

Представитель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Бодрума Йигит Гергин высказался по поводу публикаций в турецких СМИ, «вредящих», по его мнению, туристическому имиджу курорта Бодрум.

© tourdom.ru

«Создание образа “дорогого направления” не отражает реальности и никому не принесет пользы. Периодически выходят статьи о “несправедливо завышенных” ценах на продукты, напитки, еду в ресторанах и кафе, развлечения. Между тем в Бодруме обширный выбор предложений на любой бюджет, для туристов с самыми разными финансовыми возможностями. Профессионалы туризма нашего региона крайне недовольны тем, что такие вопросы выносятся на повестку дня и освещаются в таблоидах накануне высокого туристического сезона», – приводит его слова turizmguncel.com. В комментариях к публикации турист, по всей видимости, житель Турции, выразил несогласие с доводами отельера: «Ужин для семьи в Бодруме обходится не менее чем в 3 тыс. лир (8,5 тыс. руб. по действующему курсу. – Ред.). А ведь есть еще расходы на проживание и другие траты. Господин Йигит, как посоветуете провести отпуск? Может, нам вместо бронирования гостиницы поставить палатку?»

В обсуждении темы в тг-канале «Крыша ТурДома» мнения наших подписчиков о ценовой доступности Бодрума разделились.

«Отдых однозначно дороже, чем на Анталийском побережье и даже чем в Мармарисе на Эгейском», «Стоимость взлетела в этом году по сравнению с Натальей», – делятся наблюдениями наши фолловеры.

При этом один из комментаторов отмечает: несмотря на то что поездка на другие курорты обойдется дешевле, все равно выберет для майского отдыха Бодрум:

«Победили любовь к этому месту и желание съездить на греческие острова – оттуда до них очень удобно добираться».

А некоторые обращают внимание на то, что стоимость выросла и в Белеке, и в Кемере, и теперь разница в цене уже не столь заметна, как прежде. Что же касается трат в ресторанах и кафе, то

«нужно знать места, уметь торговаться и правильно выбирать», – добавляет один из подписчиков.

Ранее мы писали о том, какой минимальный месячный бюджет необходим сейчас для жизни на турецком курорте Анталья семье из двух взрослых и ребенка.