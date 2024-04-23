Аналитики выяснили, в какие страны россияне отправятся отдыхать в мае

Аналитики проанализировали туристический рынок и выяснили, в какие страны россияне оформили больше всего авиазаказов на май.

Из зарубежных направлений лидирует Турция, куда на начало мая уже оформили 11,5% авиазаказов, при этом популярность этого направления снизилась вдвое, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Далее следуют ОАЭ и Китай с 7,4 и 7,2% авиабронирований, а также Армения (6,8%), Узбекистан (6,5%), Грузия (5,4%), Казахстан (4,9%), Индонезия (4,5%), Азербайджан (4,0%) и Белоруссия (3,9%).

Эксперты отметили, что спрос на путешествия в Индонезию и Китай вырос в 5,5 и пять раз соответственно по сравнению с прошлым годом. Кроме того, востребованность Грузии возросла вдвое, интерес к ОАЭ вырос на 30%, к Азербайджану — на 20%

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.