В Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев

Представители туристической отрасли Таиланда предложили правительству ввести налог для иностранных туристов, пишет местное издание Bangkok Post.

Отмечается, что вице-президент Совета по туризму Сурават Акараворамат призвал правительство рассмотреть вопрос о взимании туристического сбора в размере 300 батов (около 760 рублей), чтобы помочь финансировать развитие отрасли. До этого правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян, он вступит в силу с 1 мая.

Ранее максимальный срок безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде составлял 90 дней, меры действовали с 1 ноября 2023 года. Все чаще релоканты из России идут работать гидами или экскурсоводами в Таиланде, что не нравится местным властям, поэтому условия пребывания будут ужесточаться, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».