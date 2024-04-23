Чем заняться на Шри-Ланке: 10 вещей, которые нужно сделать на зеленом острове

Шри-Ланка, или Цейлон — как ни назови, а побывать на острове в Индийском океане стоит не только ради морских и солнечных ванн. Древние крепости, чайные плантации, уникальные животные и буйные джунгли зовут!

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Попасть в священный город

Святыни Ватадаге, Атадаге и Хетадаге, статуи и храмы Х века. На территории древней столицы Полоннарувы на каждом шагу встречаются объекты, воспевающие Будду. Масштабы города, расцвет которого пришелся на правление короля Паракрамабаху в середине XII века, поражают: закладываем на прогулку день. Гостям, остановившимся в близлежащих отелях, советуем пройти на территорию с наступлением темноты: летающие серебристыми огоньками светлячки и вышедшие на ужин пятнистые олени обязательно вызовут у вас детский восторг.

Посетить чайные плантации

Цейлонский чай в желто-красной коробке как отголосок советского детства. Для тех, кто помнит эту упаковку, будет вдвойне любопытно попасть на плантации Нувара-Элии и увидеть, как же выращивают тот самый чай (Шри-Ланка, к слову, занимает третье место в мире по его производству). Стройные ряды зеленых кустов ступенями сбегают по склонам холмов, а сборщицы чая с котомкой на спинах собирают сочные листья, срывая только самые молодые побеги.

Попасть в древний дворец на скале

Посреди джунглей возвышается одиноко стоящая скала Сигирия. На вершине — огромный дворцовый комплекс, построенный в V веке царем Кашьяпой. Он свергнул своего отца и изгнал старшего брата, являвшегося наследником трона. Кашьяпа поначалу наслаждался жизнью в неприступной крепости вместе с 200 наложницами, а потом сбросился со скалы, осознав свои грехи. До наших дней дошли красивейшие фрески сигирийских дев.

Найти след Адама

5000 ступеней, или три часа крутого подъема — таков путь на пик Адама. На гору высотой 2243 метра стремятся попасть тысячи людей, чтобы поприветствовать солнце на рассвете. Туристы идут ради красивых видов, паломники — в надежде прикоснуться к святыне: на вершине находится храм, перед ним — отпечаток стопы. Буддисты верят, что его оставил Будда, а мусульмане убеждены, что здесь ступала нога самого Адама, когда его изгнали из Рая.

Пообщаться с черепахами

Из восьми видов черепах, обитающих в Мировом океане, пять приплывают на Шри-Ланку, чтобы с апреля по сентябрь отложить на берегу яйца. Заметив кладку, местные жители откапывают ее и — нет, не жарят себе омлет — относят яйца в специализированные центры. Там волонтеры заботятся, чтобы черепашата точно появились на свет. Увы, незамеченные на пляже яйца часто становятся добычей птиц, собак или варанов. Черепашьи фермы в Хиккадуве или Унаватуне можно посетить: всех питомцев — и малышей, и пострадавших в дикой природе особей — разрешается потрогать.

Прокатиться на поезде

Девятиарочный железнодорожный мост между станциями Элла и Демодара — известная достопримечательность. Ее обязательно фотографируют туристы, пытаясь поймать в кадр мчащийся по мосту поезд. При желании можно оказаться и по ту сторону картинки, то есть в поезде: прокатиться из Коломбо в Эллу стоит хотя бы ради потрясающих пейзажей — вокруг джунгли и чайные плантации. Берем билеты в вагон второго класса, где сидячие места и открывающиеся окна.

Подружиться со слонами

Здесь две опции. Первая — отправиться по национальным паркам вроде Удавалаве и Миннерии. Во время экскурсии вы увидите не только слонов в живой природе, но и кабанов, леопардов, буйволов. Второй вариант — посетить слоновий питомник в Пиннавале, который был создан для слонят, оставшихся без мам. Там контакт с серыми великанами будет теснее: резидентов центра можно покормить, погладить, искупать.

Увидеть рыбаков на шестах

По дороге из Коломбо, тянущейся вдоль берега, то тут, то там можно заметить, что мелководье утыкано длинными шестами. А на них, словно птицы на жердочке, нахохлились ланкийцы с удочками в руках. Поздравляем, вы стали свидетелями традиционной рыбалки! В районе деревень Каталува и Ахангама собирается больше всего таких рыбаков. Чудеса эквилибристики можете проявить и вы, попробовав забраться на шест, предварительно заплатив его владельцу за «аренду».

Поохотиться за китами

Одна из самых востребованных активностей — морская прогулка в поисках китов. Корабли отправляются из портов Мирисса на юге, Калпитийа — на западе и Тринкомали — на востоке острова. Гарантию, что вы увидите гигантов, никто не даст, поэтому будьте готовы к многочасовому плаванию, которое для многих заканчивается морской болезнью. Но даже если ни кашалот, ни синий кит не соизволят показаться, дельфины точно составят вам компанию.