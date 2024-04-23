Российские туристы не спешат в Париж на Олимпиаду

Парижские отельеры резко подняли цены на период Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом.

© tourdom.ru

«Просто непомерные тарифы сейчас! Я живу не в центре, примерно в 5 км от Эйфелевой башни. Отель с красивым названием Hotel Regence Paris напротив моего дома поднял цены на первый день Олимпийских игр до отметки в 350 евро за ночь. До недавнего времени в эти номера вселяли за 150–180», – привела пример журналисту TourDom.ru Наталья Анцане, турагент, живущая в Париже. «Номер в пятизвездочном отеле на период Олимпиады стоит от 800 евро (около 78 тыс. руб.). Это уровень таких гостиниц, как Hotel Regina Louvre, Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel и Westminster Opera. Насколько знаю, там до сих пор много свободных номеров», – рассказала девушка.

По ее словам, цены подняли и все кафешки. Завтрак теперь стоит 15 евро – кофе и круассан.

«Я за такие деньги в супермаркете лучше отоварюсь!» – признается парижанка.

Туристов из России, которые специально бронируют отели на Олимпиаду, а она стартует 26 июня, немного. Это связано с тем, что национальная сборная нашей страны по понятным причинам во Францию не едет.

«Общалась с вашими туристами, они говорят, что им вообще неинтересно это мероприятие. Чувствую, будет большой провал летом с туристами из Москвы, мало кто готов платить такие цены за отели и не видеть своих спортсменов», – поделилась опасениями турагент.

Она признается, что ситуация в Париже не слишком оптимистичная: «Мы все боимся терактов. Если честно, вообще никакой атмосферы праздника парижане не чувствуют. Только много полиции и спецслужб даже на окраинах», – пишет Наталья.