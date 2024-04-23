В итальянском городе запретят есть пиццу и мороженое после полуночи

В Милане (Италия) планируют ввести закон, запрещающий торговлю едой навынос в ночное время. Под запрет попадут пицца, мороженое и другие блюда.

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Таким образом городские власти намерены бороться с шумными толпами, наводняющими городские улицы в ночные часы. Запрет будет действовать с мая по ноябрь, с 00:30 по будням и с 1:30 по выходным дням. Он распространится только на столики на открытом воздухе.

У жителей города есть время до мая, чтобы подать апелляцию и предложить изменения в текст закона. В 2013 году в Милане уже пытались ввести такое правило. Но от этой идеи отказались после того, как разъяренные продавцы мороженого собрались у городской ратуши и выразили протест. На фоне скандала мэр Джулиано Пизапиа вынужден был уйти в отставку, сообщает The Independent.

«Наша цель состоит в том, чтобы найти баланс между общением и развлечениями, а также миром и спокойствием жителей», – отметили городские власти.

Ранее борьбу со сверхмассовым туризмом начали власти Амстердама. Так, в городе запретили строить новые гостиницы, пока не закроется какая-нибудь их старых.