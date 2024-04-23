Какие правила должны соблюдать туристы в Иране

Во время путешествия по Ирану российским туристам необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не нарушить закон и внутренние обычаи страны. Об этом рассказала эксперт по туризму Лилия Луговая.

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Стоит позаботиться о подходящем наряде: женщинам — носить непрозрачную одежду, прикрывающую тело и шею. Лучше выбирать юбки, прикрывающие колени.

— Точно не стоит носить мини-юбки, топики, прозрачные майки, облегающие платья и в целом откровенную одежду. Мужчинам также лучше избегать ношения коротких шорт или рубашек без рукавов, — отметила эксперт в комментарии Pravda.Ru.

Луговая добавила, что в Иране можно загорать, но только в специально отведенных для туристов местах — на территории закрытых пляжных зон или бассейнов.

В Иране не приветствуется публичное выражение чувств. Стоит избегать объятий, поцелуев в общественных местах. Эксперт добавила, что в Иране не везде уместно употребление табака: например, можно курить на улице, но только если рядом нет общественных помещений и религиозных мест. Употреблять алкогольные напитки на улице запрещено.

Иран подготавливается к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Это станет большим шагом в укреплении экономических связей между российской и иранской сторонами, передает «360».

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