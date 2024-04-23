Туроператоры спрогнозировали рост турпотока россиян в Таиланд

В этом году страну могут посетить более 2 млн граждан. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«В этом году турпоток в Таиланд вырастет минимум на 20% и достигнет примерно 1 млн 800 тыс. человек, а может быть даже превысит планку в 2 млн человек. Это связано с тем, что многие страны закрыты для россиян, и они активно летают в Таиланд. В тот же Вьетнам летит рейс только из Москвы, а в Таиланд вылетают прямые рейсы из порядка 15 городов России».

Ранее кабинет министров Таиланда принял решение о 60-дневном безвизовом режиме для россиян с 1 мая. Мкртчян заявил, что нововведение не станет препятствием для граждан, планирующих остаться в стране на более длительный срок.

«Это старая история — люди просто выезжают на один день в соседнюю страну, в ту же Малайзию могут отправиться, просто КПП переходят и тут же возвращаются через полчаса обратно и опять могут на 60 дней оставаться. А вообще 99,5% россиян находятся в Таиланде менее 60 дней».

По данным Российского союза туриндустрии, в 2023 году Таиланд посетили 1,48 млн российских туристов. Это на 10 тыс. больше, чем в допандемийном 2019 году. В 2019 году Таиланд посетили 1,47 млн россиян, в 2022 году — 435 тысяч. граждан.