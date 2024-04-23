Названа дата начала мультимодальных перевозок из России в Абхазию

Мультимодальные перевозки (самолет+автобус) в Абхазию из регионов России начнутся 30 апреля, пассажиры смогут пересесть на автобус в аэропорту Сочи, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.

"Уже 30 апреля будут доступны путешествия в Абхазию с пересадкой на автобус прямо в аэропорту Сочи", - говорится в сообщении.

Кроме того, электропоезд "Ласточка" продолжит второй год курсировать из аэропорта Сочи в Гагру. Уточняется, что его преимуществом является прохождение таможенных формальностей внутри вагонов без высадки пассажиров.

По информации Министерства транспорта РФ, перевозки в Абхазию по системе единого билета были организованы в 2017 году. В курортном сезоне 2024 года перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов соседней республики: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.